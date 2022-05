“Il Napoli ha organizzato due sorprese per Insigne”: l’annuncio alla radio ufficiale

Napoli-Genoa sarà una partita dalle emozioni forti: sarà infatti l’ultima partita di Lorenzo Insigne davanti al suo pubblico, allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il talento di Frattamaggiore si trasferirà infatti al Toronto al termine della stagione e lascerà la squadra della sua città 12 anni dopo la sua prima partita con la maglia azzurra.

Lorenzo Insigne

Secondo quanto rivelato in diretta durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dal conduttore Valter De Maggio, il Napoli vuole rendere davvero speciale la giornata di domenica per Lorenzo Insigne: pare infatti che siano pronte delle sorprese per lui.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha organizzato due sorprese per l’ultima partita casalinga di Lorenzo Insigne, almeno una gli farà venire le lacrime agli occhi“.