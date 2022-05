Bambino con la maglia della Juventus chiede una foto a De Laurentiis: brutta risposta del presidente del Napoli! (VIDEO)

Si sta svolgendo in questi minuti a Roma l’assemblea della Lega Serie A. I presidente delle varie società stanno man mano arrivando alla riunione, dove il tema principale della discussione dovrebbe essere la richiesta provenuta da alcuni club di far giocare i match di tutte le squadre contemporaneamente nelle ultime due giornate, richiesta che però sarebbe contraria agli accordi per i diritti televisivi.

All’arrivo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, però, è accaduto un curioso episodio: il presidente azzurro è stato infatti fermato da un bambino che indossava la maglia della Juventus.

Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis

La risposta del patron del Napoli come si sente dal video dell’accaduto, è stata però piuttosto brusca. De Laurentiis si è infatti rifiutato di fermarsi rispondendo alla richiesta del bambino: “Scusa ma non sono della Juventus”.

Di seguito il video della risposta del presidente:

"Io non sono della #Juventus": così il presidente del #Napoli Aurelio #DeLaurentiis risponde d un ragazzo (in maglia Juve) che gli aveva chiesto una foto

👉 @marcoconterio pic.twitter.com/vXFih2b7SF — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 11, 2022