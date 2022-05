Ferrario a sorpresa: “L’uomo dello scudetto del Napoli non fu Maradona”

Moreno Ferrario, ex calciatore del Napoli del primo Scudetto, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato:

“Io sono milanese, ma ho vissuto in riva al golfo per una vita intera, undici anni non sono pochi, sono una vita. Ci sono stato benissimo, grazie ai napoletani ho imparato a vivere bene e non diventare matto. È una città straordinaria che mi ha dato tutto, mi hanno dato tantissimo e la porto sempre nel cuore. Napoli è tantissima roba”.

Diego Maradona (Photo by Simon Bruty/Allsport/Getty Images)

Ferrario: “Maradona non è stato l’uomo Scudetto”

“Maradona? Noi in realtà, con tutto il rispetto per Diego, non avremmo vinto niente se non ci fosse stata un’altra persona in quella squadra. Parlo di Ottavio Bianchi, lui conosceva l’ambiente come nessuno e ci ha messo sulla strada giusta del trionfo. Più di Diego, più di Giordano, più di Ferrario e di tutti gli altri. È stato veramente fondamentale nella vittoria del primo scudetto, questo non lo dimenticherò mai”.