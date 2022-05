Auriemma: “A Napoli c’è disaffezione, De Laurentiis deve fare una cosa”

Raffaele Auriemma, attraverso i microfoni di Si Gonfia La Rete, programma in onda su Radio Marte, ha parlato delle differenze di tifo tra Napoli e Salernitana. Il paradosso della felicità dei tifosi granata per la lotta salvezza e la delusione dei tifosi napoletani per il ritorno in Champions League è il punto centrale della sua disamina.

“Ieri sono stato a Salerno a vedere la partita salvezza tra Salernitana e Cagliari e se i granata si salveranno grande merito va dato anche al pubblico dell’Arechi. Sono sempre allo stadio, sempre pronti a sostenere la squadra anche quando le cose non andavano bene e ora sono i primi a credere nella salvezza”.

Stadio Maradona

Auriemma: “A Napoli c’è disaffezione dei tifosi”

“A Napoli, invece, io vedo solo disaffezione dei tifosi e De Laurentiis dovrebbe fare qualcosa per riportare l’amore dei tifosi. Non è vero che non vuole vincere lo Scudetto, anzi, non è per niente soddisfatto della situazione che si è venuta a creare. Ma va riportato il pubblico allo stadio per dare l’aiuto alla squadra nei momenti difficili”.