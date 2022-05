De Laurentiis-Allegri, è successo in estate: svelato il retroscena alla radio ufficiale

Nonostante sia il presidente De Laurentiis sia lo stesso allenatore Luciano Spalletti abbiano confermato che non ci sarà un cambio sulla panchina del Napoli al termine del campionato, si continua a vociferare su un possibile post Spalletti a Napoli.

A Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Fabio Cannavo ha svelato le sue preferenze in caso di cambio di panchina quest’estate, oltre a svelare un retroscena riguardo ad un possibile approdo di Massimiliano Allegri a Napoli.

Foto: Getty Images- Massimiliano Allegri

Cannavo: “De Laurentiis ha provato a portare Allegri a Napoli quest’estate”

“Il rapporto fra De Laurentiis e Allegri è sempre stato speciale. Ci ha riprovato anche quest’estate a portarlo a Napoli ma non se ne fece nulla perché aveva già dato parola alla Juventus. Direi per fortuna, non lo vedo il tecnico ideale per il Napoli“.

“Tecnico ideale per un eventuale post Spalletti? Vincenzo Italiano, mai avuto dubbi su di lui. Ricordo il suo Spezia: qualsiasi era il risultato, attaccava sempre. Le sue squadre hanno un’identità precisa”.