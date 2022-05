Fabian torna a parlare di Empoli: “Non so cosa sia successo. Oggi lo abbiamo fatto per i tifosi!”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Napoli, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

Fabian Ruiz, Napoli (GettyImages)

Torino-Napoli, le parole di Fabian Ruiz

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, che loro sono una squadra aggressiva. Volevamo vincere, volevamo portare i tre punti dopo la sconfitta contro l’Empoli. Non so cosa sia successo lì sinceramente, ma oggi volevamo vincere per i tifosi che sono arrivati fin qui”.

“Siamo una squadra forte, abbiamo fatto una grande stagione. Fin da subito si è visto un Napoli che voleva giocare e vincere: alla fine abbiamo fatto gol e ci siamo riusciti”.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo: raggiungere la Champions. Questa città e questi tifosi lo meritano. È vero anche che siamo stati fino alla fine molto vicini a vincere lo Scudetto”

“Penso che questa è la strada. Il Napoli deve stare sempre tra i primi posti, speriamo di fare bene anche l’anno prossimo”.

“Oggi ho avuto un po’ di fortuna, ho portato palla fino all’area di rigore e ho potuto fare gol”.