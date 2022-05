Ounas chiede la cessione: il Napoli ha già scelto il sostituto

In casa Napoli si prepara una vera e propria rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione. Uno dei calciatori destinati a lasciare l’azzurro è Adam Ounas, con l’algerino voglioso di trovare più spazio.

Alessio Zerbin

La dirigenza partenopea è già a lavoro per allestire la squadra della prossima stagione, ma Giuntoli avrebbe individuato il sostituto. Si tratta di Alessio Zerbin, attaccante che in estate tornerà al Napoli dopo aver fatto molto bene in prestito al Frosinone in Serie B. A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.