Gioca nella Salernitana, Renica lo consiglia: “Al Napoli al fianco di Koulibaly!”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook al termine della sfida salvezza tra Salernitana e Venezia, vinta dai granata per 2 a 1. Di seguito quanto evidenziato:

“Alla Salernitana è arrivata gente competente e si vede. A Venezia, invece, sono incompetenti: è stata distrutta un’ottima squadra (quella del girone d’andata) per prendere giocatori con la pancia piena e non abituati a lottare per salvarsi”.

“Fazio è un ottimo difensore. Lo ripeto, con Koulibaly formerebbe una grande difesa nel Napoli: lui alla guida, alla Albiol, e Koulibaly a completare. Prenderei anche Mazzocchi per completare la rosa”.

