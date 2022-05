Napoli riunito a cena, siparietto Koulibaly: cos’ha fatto con l’auto (VIDEO)

Un’altra serata insieme al proprio presidente per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri hanno raggiunto da pochi minuti l’Hotel Serapide di Pozzuoli per la cena di gruppo con Aurelio De Laurentiis.

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, che ha garantito al Napoli di conquistare matematicamente un posto nella prossima Champions League, il patron ha voluto organizzare una nuova cena con la squadra (dopo quella post-Empoli) per festeggiare l’obiettivo raggiunto. La notizia era stata confermata dall’inviato Sky Francesco Modugno, che aveva sottolineato:

“Ancora una volta, per volontà del patron azzurro, ci sarà una cena di squadra giovedì sera per la qualificazione in Champions League. Ci saranno il presidente, Spalletti e il suo staff e i calciatori. Ci sarà un po’ di tutto: la soddisfazione per quanto fatto, il rammarico per lo scudetto e uno sguardo verso la prossima stagione”.

Cena Napoli, siparietto Koulibaly

Simpatico siparietto all’entrata dell’Hotel Serapide di Pozzuoli che stasera accoglierà il Napoli di Spalletti per una cena di squadra.

Il difensore azzurro ha infatti sbagliato entrata ed è stato costretto a fare retromarcia per accedere alla struttura. Di seguito il video dell’episodio:

Napoli cena, Koulibaly

IL VIDEO:

Kalidou #Koulibaly arriva all'hotel Serapide, dove questa sera è prevista la cena del #Napoli con il presidente #DeLaurentiis: il difensore azzurro, però, sbaglia entrata pic.twitter.com/tGnjOEJTAo — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) May 5, 2022