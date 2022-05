“Mertens rinnova?”, risposta enigmatica di De Laurentiis agli studenti

Questo pomeriggio, il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Francesco Giordani di Caserta con i quali ha trattato diversi argomenti.

Gli alunni non potevano esimersi dal chiedere qualcosa riguardante il futuro di Dries Mertens, con il quale sono ancora in piedi i discorsi relativi al rinnovo di contratto con il Napoli. Il patron partenopeo non si è voluto sbilanciare, trincerandosi dietro dichiarazioni molto vaghe: “A fine stagione decideremo“.

Mertens Napoli (Getty Images)

Parole che fanno il paio con quelle dello stesso Mertens che, dopo Napoli-Sassuolo, non si era voluto sbilanciare. Per trovare un accordo tra le parti servirà ancora attendere.