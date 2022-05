De Laurentiis tuona: “Prima di me solo due Scudetti: io non tifo, faccio impresa”

Questa mattina, il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Francesco Giordani di Caserta con i quali ha trattato diversi argomenti. Tra le altre cose, il patron azzurro ha parlato della sua idea di presidenza. Di seguito quanto evidenziato da Calciomercato.it:

De Laurentiis (Gettyimages)

“Il mio pensiero fisso è: in che modo posso fare impresa in maniera diversa rispetto a coloro che mi hanno preceduto e che in tanti anni hanno vinto solo due scudetti? Se mi fossi lasciato andare al mio istinto da tifoso, ogni anno avremmo fallito. Sto qui da 18 anni, i bilanci risultano sempre positivi e da 13 anni siamo nelle coppe europee”.