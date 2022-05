La certezza di far parte alla prossima edizione della Champions League, dopo due stagioni di assenza, non ha scalfito la delusione dei tifosi del Napoli che, nell’ultima sfida casalinga contro il Sassuolo, non hanno sprecato occasione per palesare il proprio malumore.

Fin troppo ghiotta quest’anno l’occasione Scudetto per gettarla alle ortiche, secondo i tifosi, che hanno contestato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron era presente al Diego Armando Maradona sabato pomeriggio e continuerà a stare al fianco della squadra, anche questa sera nella cena programmata con il gruppo.

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

“L’appuntamento nel ristorante a metà strada tra Agnano e Pozzuoli, però, è considerato lo stesso importante dal numero uno azzurro”, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. “ADL ci tiene a complimentarsi con tutti per il lavoro svolto nel corso della stagione: il cui bilancio è stato considerato positivo dalla società, nonostante lo scudetto perduto”.

Sulla contestazione, aggiunge: “De Laurentiis non si è curato dei fischi del Maradona e guarda già avanti, con la ritrovata serenità economica garantita dal ritorno in Champions al Napoli”.