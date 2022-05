Napoli, il gruppo ancora insieme: la decisione di De Laurentiis

Con la vittoria contro il Sassuolo, il Napoli mette al sicuro la qualificazione in Champions League, ovvero la sua tredicesima apparizione in Europa consecutiva. Questa rappresenterebbe un ottimo traguardo dopo l’ascesa per la lotta allo scudetto che ha suscitato qualche rimpianto.

Proprio per questo, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, ci terrebbe a ringraziare la propria squadra per quanto fatto e, tra un rammarico e l’altro, si terrà un’altra cena di squadra dopo quelle della scorsa settimana.

Dries Mertens, Napoli-Sassuolo

De Laurentiis fissa la prossima cena di squadra: la data

A confermare la notizia è l’inviato Sky Francesco Modugno, il quale aggiunge:

“Ancora una volta, per volontà del patron azzurro, ci sarà una cena di squadra giovedì sera per la qualificazione in Champions League. Ci saranno il presidente, Spalletti e il suo staff e i calciatori. Ci sarà un po’ di tutto: la soddisfazione per quanto fatto, il rammarico per lo scudetto e uno sguardo verso la prossima stagione”.