Insigne nel mirino degli ultras: spunta un retroscena sulla contestazione

La rabbia dei tifosi del Napoli per uno Scudetto che sembrava alla portata e che invece è sfumato non si placa, così come dimostrato dalla continua contestazione andata in scena ieri pomeriggio al Diego Armando Maradona e non solo.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno rivela un clamoroso retroscena a riguardo, che ha visto come protagonista il capitano Lorenzo Insigne. Quest’ultimo – stando a quanto riportato dal quotidiano – ha deciso di avere un faccia a faccia dopo aver appreso della contestazione degli Ultras. Un tentativo per cercare di calmare gli animi che, a quanto pare, non ha sortito gli effetti sperati.

Pacchi di uova per tutti: la ricostruzione

Il tutto si è verificato al Palazzo Caracciolo, sede del ritiro partenopeo, dove ha avuto inizio la contestazione dei supporters azzurri, con tanto di cori contro la squadra e contro la società azzurra.

“La frittata è fatta. Indegni!”, si leggeva sullo striscione esposto dagli ultras, che – secondo la ricostruzione del giornale – hanno portato addirittura dei pacchi di uova e le hanno consegnate proprio ad Insigne. Un gesto del tutto indicativo circa il dissenso della piazza in merito alle ultime prestazioni della squadra decisive negativamente per il sogno Tricolore.