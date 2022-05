Maradona Store, Ceci: “Diego continua a vivere attraverso il nostro progetto”

L’assenza di Diego Armando Maradona è una mancanza che per i napoletani sarà sempre incolmabile. E non solo per chi l’ha vissuto ma anche per chi ha ricevuto e riceverà in dono il racconto delle sue gesta, proprio come un eroe dell’Antica Grecia.

“Diego continua a vivere attraverso questi prodotti”. Questo è il mantra principale che sta accompagnando lo sviluppo del Diego Maradona Store, secondo l’ideatore del marchio, Stefano Ceci, che ha l’obiettivo di tramandare il Pibe nel tempo.

E l’idea dello store è nata proprio dal fenomeno argentino e dal suo amico Stefano, nel 2017: dopo i tanti anni vissuti insieme, Ceci è riuscito a sviluppare un marchio che racchiude prodotti dedicati alla figura del campione senza tempo. E, come detto in precedenza, l’obiettivo principale di questo progetto è proprio quello di rendere Maradona più immortale di quanto non lo sia già.

Il Diego Armando Maradona Store

La differenza, spiega Ceci alla nostra redazione, sta nei materiali di alta qualità utilizzati per prodotti esclusivi. Tutto questo rispecchia la figura di un mostro sacro come Diego, unico nel suo genere.

Come si può intuire anche dal canale Instagram dello Store ufficiale, Maradona viene ritratto nelle sue pose più celebri mentre veste, seppur metaforicamente, i prodotti da lui stesso ideati insieme a Stefano Ceci.