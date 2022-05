Sosa: “Mertens non è un vero leader. Ho un nome per rinforzare il Napoli”

Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Canale 8, l’ex attaccante del Napoli Roberto “El Pampa” Sosa ha parlato a tutto tondo della situazione del Napoli.

L’argentino ha assistito all’ultimo match fra Napoli e Sassuolo allo Stadio Diego Armando Maradona in Curva A, osservando quindi dal vivo la contestazione dei tifosi nei confronti della squadra. Nel corso della trasmissione ha parlato di questa e non solo, esprimendosi anche sul futuro degli azzurri.

Foto: Getty Images- Napoli

Sosa: “Me la prendo con i calciatori”

“Pensavo di vedere una bella partita, invece c’è stata una grande manifestazione. Ho parlato con i tifosi, alcuni li ho calmati perché erano un bel po’ esaltati. Loro cercavano delle spiegazioni così come le cerchiamo noi e le società. La mia impressione è che i calciatori si siano accontentanti un po’, credo che avessero dovuto dare qualcosa in più. Non puoi perdere farti rimontare 3-2 contro l’Empoli in maniera così facile. Me la prendo un po’ con i calciatori“.

“Al Napoli manca personalità. Il Milan non ha nulla in più del Napoli dal punto di vista della tecnica ma ha Ibrahimovic“.

Sosa: “Farei fare un altro anno a Napoli ad Osimhen”

“Io sono con Spalletti. Quante volte ha parlato Mertens? Poche! È forte ma mi chiedo: è lui il vero leader del Napoli? Per me è Koulibaly il vero leader. Mertens piuttosto dovrebbe chiedersi perché ha giocato così poco“.

“Ho visto Osimhen in allenamento e posso dire che si allena al 200 per cento. È un giocatore fortissimo che deve solo imparare a gestire le sue emozioni. Non lo venderei nemmeno per 100 milioni, gli farei fare un altro anno a Napoli perché può dare ancora di più. Un problema può essere che deve imparare l’italiano, parla solo inglese e questo può impedirgli di comunicare bene con i compagni. Al massimo lo venderei per 150 milioni“.

“Nome per rinforzare il Napoli? Enzo Fernandez del River, penso a lui.”