Tiribocchi: “Bisogna trovare un equilibrio tra tifosi e squadra. Il Napoli può riuscirci nei prossimi anni”

Il Napoli è pronto a tornare in campo per giocare contro il Sassuolo. La gara arriva al termine di una settimana difficilissima, dove gli azzurri hanno dovuto smaltire le scorie della clamorosa rimonta subita ad Empoli e la delusione per una lotta scudetto compromessa dagli ultimi risultati negativi.

I tifosi non hanno nascosto la loro delusione in questi giorni e la partenza del pullman che trasportava i giocatori azzurri stamattina è stato accolto dalla contestazione degli ultras.

Studio Dazn

Tiribocchi critica la contestazione: “È controproducente”

Negli studi di Dazn, l’ex calciatore e attuale commentatore televisivo Simone Tiribocchi ha detto la sua su questa reazione dei supporters azzurri agli ultimi risultati negativi, affermando di non condividerla.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“La contestazione è controproducente per un ambiente che si deve creare perché è comunque il primo anno di Spalletti.. 15 giorni fa c’erano 70000 spettatori contro la Fiorentina, che era una partita molto importante, oggi la contestazione: secondo me bisognerebbe trovare una via di mezzo per continuare a costruire. Il Napoli secondo me nei prossimi anni può ambire a qualcosa di importante“.