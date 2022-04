Tifosi furiosi sugli spalti: dura contestazione contro la squadra!

Il Napoli è tornato in campo per giocare contro il Sassuolo, chiamato a dare una risposta dopo la clamorosa sconfitta di Empoli con una vittoria utile per provare a mettere al sicuro la qualificazione in Champions League.

I tifosi però hanno dimostrato di non aver perdonato alla squadra le ultime deludenti prestazioni, contestandola fin dalla fine della gara di domenica scorsa in più occasioni e proseguendo anche durante la partita contro i nero verdi.

Stadio Diego Armando Maradona

Il fischio di inizio è stato infatti accolto dal pubblico in modo molto freddo: la Curva A è rimasta in silenzio mentre invece la Curva B ha lanciato il coro “Voi siete indegni”. Si è potuto sentire anche qualche fischio all’ingresso in campo delle squadre.

Nemmeno il gol dell’1-0 ha calmato gli animi: gli ultras della Curva A infatti non hanno esultato e hanno continuato con i fischi nonostante il vantaggio ottenuto dagli azzurri grazie alla rete di Koulibaly.

Oltre alla squadra, un’altra vittima della contestazione è stata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, a cui sono stati dedicati una serie di cori molto duri in cui è stato invitato, con toni non generosi, a lasciare Napoli.