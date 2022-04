FOTO – I tifosi non perdonano la sconfitta di Empoli: striscione polemico al Maradona

Il Napoli sta riuscendo a mostrare in campo una reazione molto forte appena una settimana dopo la brutta rimonta subita ad Empoli. Il primo tempo è terminato addirittura 4-0, segno di una brillantezza ritrovata dopo le ultime deludenti prestazioni.

I tifosi non hanno però smesso di contestare i giocatori. La contestazione, partita già dal fischio finale di Empoli e proseguito anche negli istanti che hanno preceduto l’inizio della gara contro il Sassuolo, è infatti proseguita anche durante la partita stessa.

Striscione Curva A

Non è bastata nemmeno la goleada maturata nei primi 45 minuti per far cambiare idea agli ultras della Curva A, che hanno esposto a inizio secondo tempo uno striscione che recita: “Empoli 24-02-2022: oggi non vi onoriamo“.

Rimane, quindi, ancora troppo grande per i supporters azzurri l’amarezza per la brutta figura della scorsa settimana, dove il Napoli è risultato sconfitto 3-2 facendosi ribaltare il doppio vantaggio nel giro di 7 minuti.