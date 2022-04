“Se il Napoli lo avesse fatto con Fiorentina e Roma sarebbe sicuramente successo!”: polemica dopo la vittoria con il Sassuolo

Il Napoli riesce a rialzarsi nella gara contro il Sassuolo, ottenendo una vittoria molto convincente dopo una serie di prestazioni molto deludenti.

Rimane però il rimpianto di essere usciti dalla lotta scudetto sul più bello in un anno in cui forse gli azzurri potevano dire la loro per la vittoria del campionato vista la mancanza di una squadra in grado di dominarlo in scioltezza.

Peppe Iannicelli

Il giornalista napoletano Peppe Iannicelli proprio per questo vede il bicchiere mezzo vuoto, rimpiangendo la scarsa intensità impiegata nelle scorse partite rispetto a quella vista oggi. Questo il suo commento su Twitter:

“La metà dell’intensità messa in campo contro il Sassuolo avrebbe permesso al Napoli di stravincere contro Fiorentina, Roma e Empoli. Delusione e vergogna. Sempre la stessa storia dell’albergo e di NapoliVerona1a1“

