NAPOLI GENOA PRIMAVERA

14′ – Punizione dai 20 metri di Besaggio, il tiro con il destro termina abbondantemente alto.

12′ – Ancora Genoa in avanti, stavolta ci prova Sadiku che però viene sbilanciato da Hysaj e si salva il Napoli.

11′ – Bella imbucata di Accronero per Ambrosini, tiro con il mancino dell’attaccante genoano ma palla a lato.

6′ – Prima occasione per il Napoli, cross di Acampa sul secondo palo troppo alto per Ambrosino. Recupera la sfera Coli Saco che scambia con Vergara, il trequartista penetra in area con una bella giocata e serve dietro per Cioffi, il tiro dell’attaccante azzurro è respinto dalla difesa del Genoa.

5′ – Primi minuti di studio tra le due squadre, ma il Napoli pare essere partito meglio.

1′ – Iniziata la partita, batte il Napoli.

PRIMO TEMPO

ORE 12.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Fischio d’inizio previsto per le ore 13.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genoa, 31esima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini, dopo i successi ottenuti in sequenza contro Roma e Fiorentina, hanno 39 punti e si sono tirati fuori dalla zona playout, occupata proprio dal Genoa (36 punti) e dal Lecce (37 punti). Un successo porterebbe la formazione di mister Frustalupi lontano dalla zona calda e soprattutto tante squadre alle spalle.

NAPOLI GENOA-PRIMAVERA, FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostino, Coli Saco, Iaccarino, Vergara, Acampa; Cioffi, Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Giannini, Gioielli, Nosegbe, Pontillo, Marchisano, Toccafondi, Spavone, Flora, Marranzino, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

GENOA (3-4-1-2): Corci; Bolcani, Gjini, Marcandalli; Macca, Besaggio, Sadiku, Parodi; Accornero; Bamba, Ambrosini.

A disposizione: Mitrovic, Ascioti, Dellepiane, Boci, Cenci, Biaggi, Ghigliotti, Palella, Bornosuzov, Vassallo, Likendja, Omba. Allenatore: Chiappino.

Napoli-Genoa Primavera formazioni ufficiali

Dal nostro inviato allo stadio G. Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti.