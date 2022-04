LIVE PRIMAVERA – Napoli-Fiorentina 0-0: iniziata la partita

7′ – Punizione Fiorentina, Corradini batte la punizione che termina fra le braccia di Idasiak.

2′ – Prima occasione Fiorentina. Agostinelli prova il tiro al limite dell’aria deviato da Hysaj e successivamente parato da Idasiak.

11:01 – Inizia il match fra Napoli e Fiorentina.

PRIMO TEMPO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina, 31esima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono reduci dalla vittoria per 0-1 contro la Roma che ha rilanciato la squadra di Nicolò Frustalupi, facendola uscire dalla zona playout in classifica. La Fiorentina di mister Alberto Aquilani, invece, nell’ultimo turno ha battuto 3-2 la Spal e si è stabilita in piena zona playoff.

NAPOLI FIORENTINA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostinno, Vergara, Iaccarino, Coli Saco, Acampa; Cioffi, Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Renidna, Gioielli, Pesce, Nosegbe, Spavone, Flora, Marranzino, Pontillo, Marchisano, Giannini, Mercurio.

Allenatore: Frustalupi.

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Kayode, Frison, Biagetti, Favasuli; Corradini, Agostinelli, Bianco; Capasso, Toci, Di Stefano.

A disposizione: Fogli, Bertini, Larsen, Egharevba, Romani, Atzeni, Falconi, Amatucci, Koffi, Seck, Sene, Krastev.

Allenatore: Aquilani.

Dai nostri inviati allo stadio G. Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti e Sara Madonna.