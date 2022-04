Spalletti spiazza tutti: “Non ha sbagliato solo Meret, l’errore è anche mio!”

È rimasta negli occhi di tutti i tifosi del Napoli la disastrosa prestazione di Meret contro l’Empoli. Il portiere è stato autore di un errore clamoroso, facendosi scippare il pallone da Pinamonti in occasione del gol del 2-2. L’attaccante ex Inter si è poi ripetuto dopo pochi minuti portando incredibilmente il risultato sul 3-2 in favore dei toscani, che si trovavano sotto 2-0 appena 7 minuti prima.

Nella conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro il Sassuolo, l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti ha risposto relativamente allo stato d’animo del portiere ex Udinese dopo l’errore fatto e le critiche ricevute, ridimensionando anche le sue responsabilità sul gol del momentaneo pareggio dell’Empoli.

Foto: Getty Images- Alex Meret

Spalletti: “Errore anche mio con Meret, domani può giocare”

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Meret sta come tutti quelli che hanno commesso un errore. Non ha sbagliato solo lui, l’errore è stato anche mio a chiedergli di giocare sempre e comunque la palla con i piedi. Tutti gli allenatori ormai cercano portieri bravi con i piedi, non è il mio caso”.

“Quello di Meret è un errore come tanti, qualche suo compagno si sarebbe dovuto far vedere considerando la pressione al momento del retropassaggio. Siamo tutti coinvolti in quest’errore. Domani potrebbe essere confermato o è possibile rivedere Meret“