Spalletti: “Possibile addio? Non ho dubbi sul mio futuro!”

Il Napoli si prepara a tornare in campo nella partita di domani contro il Sassuolo. Questa partita arriva al termine di una settimana molto concitata: il crollo clamoroso visto nell’ultima partita ad Empoli, con gli azzurri che hanno perso subendo 3 gol in appena 7 minuti, ha infatti scatenato una grande quantità di polemiche.

Dietro al banco degli imputati è finito anche l’allenatore Luciano Spalletti, il cui futuro è stato messo in dubbio negli ultimi giorni nonostante il probabile raggiungimento dell’obiettivo prefissato ad inizio stagione, cioè la qualificazione in Champions. I dubbi sono rimasti nonostante il presidente De Laurentiis abbia però rassicurato tutti sulla sua permanenza.

Luciano Spalletti

Spalletti: “Voglio continuare ad essere l’allenatore del Napoli”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita di domani, Spalletti ha chiarito definitivamente la situazione relativa al suo futuro, dopo le tante voci che lo vedevamo lontano da Napoli degli ultimi giorni.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Per me il futuro sono le prossime partite, se si riferisce al futuro della mia professione quello che so è che ho un altro anno di contratto e che soprattutto voglio continuare ad essere l’allenatore del Napoli, mi sento benissimo in questa città e in questo ruolo. Noi allenatori che facciamo questo mestiere facciamo sempre riferimento a quello che è il futuro immediato, quella che sarà la partita successiva”.