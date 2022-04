Marchegiani condanna Meret: “Il suo errore è stato più grave!”

Le sconfitte del Napoli contro l’Empoli e dell’Inter contro il Bologna hanno una ragione in comune: un errore dei loro portieri (Meret e Radu) in occasione di una costruzione dal basso, risultati decisivi per la sconfitta finale delle due squadre.

Questi arrivano in una settimana dove anche in Serie B si sono visti errori simili e a risultarne vittima è stato anche un collega di grande esperienza come Gigi Buffon.

L’ex portiere ed opinionista Sky Luca Marchegiani ha analizzato questi errori, trovandoli però meno simili di quel che sembra.

L’errore di Meret

Marchegiani: “Meret aveva tutto il tempo, non era una situazione di pericolo”

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

L’errore di Radu: “Ha sbagliato, ma Perisic non gli ha dato una bella palla. In area c’era già il giocatore del Bologna a dar fastidio, si poteva scegliere un’altra soluzione“.

L’errore di Buffon: “A Perugia, il retropassaggio che arriva a Buffon, su cui lui liscia, è un alleggerimento da metà campo, non costruzione dal basso. Bisogna distinguere: a Bologna c’era una situazione di pericolo, Perisic poteva gestire in modo differente la rimessa laterale”

L’errore di Meret: “Sbaglia, ma è diverso dall’errore di Radu. Ha tutto il tempo, non era una situazione di pericolo, la squadra di Spalletti quel tipo di azione la sa a memoria”.