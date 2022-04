SSC Napoli, report allenamento: notizia su Lobotka! Un azzurro non si allena

Il Napoli è sceso anche oggi in campo per allenarsi in vista del match previsto domani alle ore 15 contro il Sassuolo allo Stadio Diego Armando Maradona.

Gli azzurri hanno il dovere di riprendersi da un brutto periodo, con un punto ottenuto nelle ultime tre partite, e di ottenere una vittoria che sarebbe importantissima per mettere al sicuro al qualificazione in Champions League e per tenere distante la Juventus quarta in classifica.

Foto: Getty Images- Lobotka

Report allenamento: ancora personalizzato per Lobotka

È stato pubblicato sul sito della società il report dell’allenamento di oggi. Anche oggi, l’intera seduta è stata seguita a bordocampo dal presidente Aurelio De Laurentiis.

La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partite a tema e situazioni tattiche. a chiusura di sessione situazioni di calci piazzati.

Nessuna novità su Lobotka e Ounas: il primo ha svolto ancora allenamento personalizzato in campo mentre il secondo anche oggi non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.