Mertens e Osimhen ancora insieme? Arriva la risposta in conferenza di Spalletti

La gara contro il Sassuolo sarà fondamentale per dare una scossa ad un finale di stagione che si sta rivelando abbastanza negativo per il Napoli. La sconfitta di Empoli è stata infatti davvero scioccante dal punto di vista emotivo ma bisogna subito reagire per cercare di mettere al sicuro la qualificazione in Champions League.

Un quesito di formazione relativo alla partita di domani è quello di una possibile riproposizione del tandem Mertens-Osimhen visto contro l’Empoli. L’attaccante belga, spesso snobbato dal mister Spalletti, è stato fra i migliori dell’ultima gara e ha risposto con un gol a questa occasione ricevuta.

Foto: Getty Images- Insigne, Osimhen, Mertens

Spalletti: “Mertens e Osimhen possono giocare ancora insieme”

Nella conferenza stampa di presentazione della gara di domani, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto relativamente alla possibilità di riproporre i due attaccanti insieme anche nella gara di domani, in cui gli azzurri dovrebbero ancora una volta fare a meno di Lobotka.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Mertens e Osimhen sono due calciatori problematici per le difese avversarie. Come detto sono anche io un tifoso di Mertens ma allo stesso tempo sono l’allenatore e devo trovare una quadra alla squadra. Domani possono giocare nuovamente insieme, contro il Sassuolo sarà una gara scomoda perché loro sono molto bravi a giocare a calcio. Se il possesso del pallone verrà gestito dai nostri avversari non sarà affatto una partita facile”.