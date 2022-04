Sassuolo, un titolare out contro il Napoli: c’è l’annuncio di Dionisi

Il Napoli sarà atteso domani per giocare contro il Sassuolo con il compito di dare una risposta dopo la brutta sconfitta subita in rimonta contro l’Empoli.

Questa gara però non sarà per nulla facile: i nero verdi fin quest’anno sono sempre riusciti a mettere in difficoltà le big del campionato e infatti nella partita d’andata a Reggio Emilia gli azzurri di Spalletti riuscirono ad ottenere solo un pari, col risultato di 2-2.

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto oggi nella conferenza stampa di presentazione della partita.

Alessio Dionisi

Dionisi: “Non ci sarà Traore”

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Sull’ultima gara contro la Juve: “Abbiamo più che un rammarico con la Juve ma dobbiamo guardare avanti sempre, dobbiamo confermarci nella prestazione perché se saremo bravi a farlo potremo tornare a casa con un risultato positivo, sapendo che il Napoli è altrettanto forte come la Juve”.

Sulla condizione fisica della squadra: “Stiamo bene. Non è stata una settimana tipo, il dispendio fisico e mentale è stato importante. Berardi è arrivato alla gara con la Juve non con tutti gli allenamenti, questa settimana è servita a mettere quei pochi minuti finali che ha sempre messo nelle partite. Siamo alla 35esima partita, ci arriviamo in una discreta condizione”.

Sulle assenze: “Non ci sarà Traore. Nulla di grave, non è stato bene e abbiamo deciso di lasciarlo a casa. Mancheranno anche Obiang, Romagna, Toljan e Harroui“.