De Laurentiis conferma: “Se non dovessimo riuscirci con il Bari saremo costretti a farlo!

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Dazn, dove ha deciso di rivelare diverse curiosità del passato e notizie sul futuro della società azzurra.

Nel corso dell’intervento, il presidente ha toccato anche il tema Bari: la società pugliese è infatti sempre di sua proprietà ma, a partire dalla stagione 2024-2025, scatterà il divieto di multiproprietà.

Il problema di dover scegliere fra le due società potrebbe porsi anche prima nel caso in cui il Bari, che l’anno prossimo giocherà in Serie B, dovesse centrare la promozione in Serie A, in quello che rischierebbe di essere un caso molto simile a quello della Salernitana di quest’anno.

Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis: “Potremmo essere costretti a vendere il Bari”

Di seguito l’estratto dell’intervista in questione:

“Del Bari se ne sta interessando mio figlio che ha fatto un ottimo lavoro. C’è una legge che impedisce di avere due club alle stesse competizioni, cosa che io non condivido affatto”.

“Se non dovessimo vincere i ricorsi ce ne faremo una ragione e saremo costretti a venderlo. Ce la metteremo tutta per riportarlo dove merita, ovvero in Serie A“.