Napoli, obiettivi in casa Sassuolo: l’annuncio di Carnevali

Si preannuncia un calciomercato ricco di movimenti per il Sassuolo. Sono tanti, infatti, i calciatori che si sono messi in mostra nelle fila dei nero verdi e le big della Serie A sono pronte a bussare alla loro porta per cercare di aggiudicarseli. Potrebbe quindi generarsi una vera e propria asta per giocatori come Scamacca, Raspadori, Berardi e Traorè.

Nel corso del prepartita in onda su Sky, è intervenuto l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, il quale ha risposto relativamente alle possibili mosse della società emiliana nella prossima sessione di calciomercato.

Giovanni Carnevali

Carnevali: “Non vogliamo venderli tutti”

“Inutile nascondere che un po’ di richieste le abbiamo, ma la nostra volontà è quella di non vendere tutti i nostri migliori giocatori, mantenendo il nostro lavoro. A fine stagione valuteremo le possibilità migliori per noi e per i nostri ragazzi”.

“Con la Juve i rapporti sono molto buoni, parleremo a fine stagione e vedremo se sono interessati ad alcuni dei nostri giovani.”