Ancelotti torna sull’esperienza a Napoli: lo ha detto sull’ammutinamento!

Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla TV spagnola, su Movistar, durante il programma “Universo Valdano”. Tra i vari temi di discussione, Ancelotti si è soffermato anche sulla sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Di seguito quanto evidenziato:

Ancelotti: “Succedeva dopo gli allenamenti”

“Napoli è la città più bella del mondo dove andare in vacanza. Dopo gli allenamenti pomeridiani prendevo una barca e andavo a cenare a Capri“.

“Il Napoli è uno dei migliori club in Italia, ha sempre l’esigenza di arrivare tra le prime quattro in classifica“.

“Al mio secondo anno ho discusso con la dirigenza per un ritiro che loro volevano ed io no. Non c’è stato nessun conflitto, non mi piace litigare”.