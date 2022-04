De Giovanni: “Ennesima farsa in Sassuolo-Juventus”, il motivo

La vittoria ottenuta nel finale dalla Juventus grazie al gol di Kean rende ancora più amara la sconfitta del Napoli ad Empoli. I bianconeri adesso sono davvero vicini agli azzurri: solo 1 punto separa le due squadre adesso.

Serpeggia quindi sempre più il timore fra i tifosi azzurri di terminare ancora il campionato dietro gli acerrimi rivali: ciò creerebbe grande amarezza in considerazione della netta differenza di rendimento fra le due squadre vista nel girone d’andata.

Maurizio De Giovanni

De Giovanni: “Sassuolo-Juve è la farsa della prevedibilità”

Lo scrittore e noto tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni, intervenuto nel corso della trasmissione 3tempo in onda su TeleA, ha commentato in modo molto duro questo risultato, alludendo alla nota polemica dello scarso impegno espresso dal Sassuolo nelle sfide contro la Juventus.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Ennesima farsa della prevedibilità per Sassuolo Juve di stasera, tutto ampiamente prevedibile così come il finale. Stanno facendo di tutto per allontanare i tifosi da questo sport“