Juventus, Allegri punta il Napoli: “Terzo posto? Abbiamo un compito”

Scenderà in campo stasera la Juventus per affrontare il Sassuolo. I bianconeri hanno una ghiotta occasione: in caso di vittoria, potrebbero allungare sulle inseguitrici (risultate tutte sconfitte eccetto l’Atalanta) e provare ad accorciare sul Napoli terzo, per concludere il campionato in un piazzamento più onorevole.

Prima dell’inizio della gara, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky, rispondendo anche a quanto la sua squadra possa farsi ingolosire dalla possibilità di arrivare al terzo posto.

Foto: Getty Images- Massimiliano Allegri

Allegri: “Dobbiamo pensare solo a fare punti”

“Dobbiamo stare attenti al Sassuolo, fa sempre grandi prestazioni. Per loro battere la Juventus sarebbe un risultato prestigioso, noi invece dobbiamo fare ancora qualche passo in avanti per arrivare nei primi 4 posti”.

“Terzo posto? Non dobbiamo pensarci, dobbiamo pensare fare punti noi. Se non facciamo punti noi, la prossima domenica siamo punto e accapo. Dobbiamo fare una bella partita stasera sotto ogni punto di vista”.

“Squadra più cinica? Le sensazioni viste negli ultimi allenamenti sono buone, abbiamo ripreso a fare gol e di solito questo si riflette anche in partita”.