“Spalletti colpevole, ha commesso un grave errore”: Bargiggia convinto

C’è grande amarezza in casa Napoli dopo la sconfitta con l’Empoli, che sancisce forse definitivamente la fine del sogno scudetto.

A far male più di tutto è il modo in cui gli azzurri hanno praticamente gettato via 3 punti: i ragazzi di Spalletti si sono infatti fatti rimontare un doppio vantaggio subendo 3 gol nel giro di pochi minuti, risultando sconfitti per 3-2.

Paolo Bargiggia

Ancora una volta, quindi, si cercano i colpevoli di un simile crollo. Il giornalista Paolo Bargiggia ha le idee ben chiare: in suo tweet, egli ha indicato come unico responsabile della sconfitta l’allenatore Luciano Spalletti. Ha definitivo invece solo come “complici” i due peggiori in campo di oggi, cioè Meret e Malcuit.

Di seguito le sue parole:

“In zona Napoli questa domenica ha un solo responsabile e due complici. Il primo è Spalletti, gli altri sono Malcuit e Meret. Ma sul doppio vantaggio Spalletti ha tolto ancora 2 attaccanti, come con la Roma e l’Empoli ha vinto. Addio sogni di gloria”