Gol da record per Insigne: era successo solo ad altri due giocatori nella storia del Napoli

Lorenzo Insigne ha dato il suo contributo anche nella partita contro l’Empoli, siglando il gol che ha portato il Napoli sul 2-0.

Questo gol è molto importante non solo per il risultato, ma anche a livello personale: diventa infatti il decimo gol in campionato per il fantasista di Frattamaggiore, che raggiunge così l’obiettivo della doppia cifra di reti in campionato.

Insigne e Mertens

Insigne entra nella storia del Napoli: raggiunto Hamsik

È la quinta volta in cui Insigne riesce a raggiungere la doppia cifra di gol in campionato con la maglia azzurra, cosa riuscita solo ad altri due giocatori del Napoli nella storia: Diego Armando Maradona e Antonio Vojak.

Con questo gol, inoltre, Insigne ha scalato posizioni nella classifica marcatori della storia azzurra, raggiungendo a quota 121 gol l’ex capitano Marek Hamsik. Alle loro spalle, c’è il solo Dries Mertens, che oggi ha siglato il suo gol numero 146 con la maglia azzurra.