Empoli, Corsi: “Affari di mercato con il Napoli? Dico una cosa su De Laurentiis”

Fa da contraltare alla grande delusione del Napoli la grande gioia per l’Empoli. I toscani non vincevano in Serie A proprio dalla gara d’andata contro gli azzurri, dove sbancarono lo Stadio Diego Armando Maradona grazie al gol di Cutrone.

I ragazzi di Andreazzoli possono quindi fregiarsi del merito di aver ottenuto 6 punti su 6 contro il Napoli in questo campionato. Ciò ovviamente non rovina però gli ottimi rapporti fra le due società, le quali hanno compiuto negli ultimi anni moltissimi affari di mercato fra loro.

Fabrizio Corsi

Corsi: “Ottimi rapporti col Napoli”

A fine partita, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Canale 8, lasciando aperta la porta a possibili discorsi di calciomercato fra le due società. Di seguito quanto riportato:

“Siamo molto contenti per i 3 punti conquistati. Vedere Viti che regge Osimhen è stata una soddisfazione“.

“Discorsi futuri di mercato? Con il Napoli abbiamo ottimi rapporti. Anche se a volte capita qualche discussione con De Laurentiis, non ci sono problemi”.