Il Napoli stacca la spina, dato assurdo: l’ultima volta è successo 80 anni fa!

Clamoroso crollo per il Napoli al Castellani: in vantaggio di 2 gol contro l’Empoli, gli azzurri si fanno incredibilmente rimontare dai toscani subendo 3 gol nel giro di 7 minuti, risultando sconfitti col risultato di 3-2.

Eppure gli azzurri sembravano avere la gara sotto controllo dopo le due reti di Mertens e Insigne, che sembravano aver messo in cassaforte la vittoria. Invece il gol all’80’ di Henderson ha improvvisamente riaperto la partita. La rimonta è stata poi completata con la doppietta di Pinamonti, ottenuta con l’evidente complicità del portiere azzurro Meret.

Una sconfitta del genere non trova nessun precedente in tempi recenti: bisogna andare indietro addirittura al 1942 per trovare l’ultima sconfitta del Napoli in Serie A dopo essere passato in vantaggio di due gol.

Difficile trovare una spiegazione a ciò che è successo e per quello che rappresenta a tutti gli effetti l’addio definitivo del Napoli allo scudetto.