Empoli, Corsi: “Siamo stati fortunati col Napoli. Sono grato a Spalletti per un motivo”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Napoli, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Empoli come Oxford? Il rettore è stato Spalletti che ha innescato questa cavalcata, mi viene in mente la vittoria di Firenze 2 a 1. Ha vinto trofei, è diventato uno degli allenatori più importanti di tutto il panorama calcistico italiano e gli sarò per sempre grato. Ha dato come altri il sangue per questa società piccola. Siamo la squadra con più italiani del campionato, che ha fatto esordire più giocatori: concedetemi queste precisazioni”.

“Poi possiamo anche retrocedere, lo mettiamo in conto, abbiamo sofferto negli ultimi mesi ma abbiamo sempre giocato bene su ogni campo. Ci sono state partite che nel girone di ritorno non ci sono andate bene, oggi è andata meglio e rende giustizia a quanto fatto di buono. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, trovarsi sotto 0 a 1 è stato il male del calcio”.

FOTO: Imago – Corsi Empoli Napoli

“Noi nel girone di ritorno abbiamo sbagliato col Sassuolo e con l’Udinese, poi non possiamo rimproverare nulla a questi ragazzi. Oggi ci è girata bene, forse c’è anche una buona dose di fortuna come nel caso del gol di Henderson. La squadra però si guarda nei 90’ e perdere oggi non ci stava, al massimo pareggiare”.

“Andreazzoli è un maestro di calcio. Le valutazioni le faremo con lui per il futuro, partiremo sicuramente con una squadra rinnovata perché abbiamo diversi prestiti. Ora però godiamoci il momento, siamo tutti molto euforici e soddisfatti per questa vittoria. Lo siamo soprattutto per questa città di 45.000 abitanti che ci supporta in tutto e per tutto”.

“Trattenere calciatori ad Empoli diventa difficile, abbiamo sbagliato anche in qualche caso come per Di Natale. Il futuro deve rappresentare sempre il meglio per i nostri calciatori, Andreazzoli sa in che tipo di realtà lavora”.