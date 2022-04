Meret e l’obiettivo Scudetto: “Napoli lo merita, ora faremo una cosa”

Ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Alex Meret ha parlato, tra le altre cose, dell’obiettivo Scudetto e del finale di stagione del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Meret Napoli

Meret: “Scudetto? Napoli lo merita”

Umore dello spogliatoio? “Deve essere positivo, nonostante ora sia più difficile raggiungere l’obiettivo Scudetto. Dobbiamo pensare solo a vincere ogni domenica. Noi dobbiamo continuare a lavorare e a dare tutto per questa maglia. Per noi è troppo importante, così come per i tifosi e per la città“.

Troppe sconfitte al Maradona? “Non me lo so spiegare. Quando giochiamo in casa c’è sempre una grande atmosfera, i tifosi sono sempre presenti ed è un grande dispiacere non riuscire a portare punti davanti a loro. Spero che questo trend cambi al più presto perché i tifosi meritano di vederci vincere“.