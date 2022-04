Calciomercato Napoli, l’annuncio di Meret sul futuro: “Ho un sogno”

Ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Alex Meret ha parlato, tra le altre cose, del suo futuro con il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Meret Napoli

Meret: “Futuro al Napoli? Sì, è il mio sogno”

Futuro al Napoli? “Io lo spero. La società sa che sto benissimo in questa città e sicuramente è il mio obiettivo restare a lungo. Voglio trovare continuità con il Napoli e avere anche la possibilità di scendere in campo con l’Italia perché è uno dei miei sogni”.

Italia? “Molto triste e difficile uscire contro la Macedonia. Vederlo da casa è stato ancora peggio per me e per tutti i tifosi del calcio italiano. Non saremmo dovuti arrivare a questo punto, bisognava qualificarsi prima. Venivamo da un’estate indimenticabile e da un trofeo che non va dimenticato. Ora dobbiamo solo pensare a giugno”.