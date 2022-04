Maggio, Calaiò e Mesto diventano direttori sportivi: il comunicato

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i neo direttori sportivi. Dopo aver superato gli esami finali del corso, durato 144 ore e caratterizzato da docenze di esperti del settore, risultano idonei diversi nomi noti del panorama calcistico italiano.

Tra questi, ci sono 3 ex Napoli (Emanuele Calaiò, Christian Maggio e Giandomenico Mesto) assieme ad altri ex calciatori come Daniele Conti, Andrea Cossu, Sergio Floccari, Ivan Pelizzoli, Ferdinando Sforzini e Marco Storari.

Questo l’elenco completo dei neo direttori sportivi:

Enrico Ascheri, Davide Bassi, Marco Benetti, Alessandro Biscotti, Mattia Biso, Virna Bonfanti, Luca Bosio, Alessandro Bratto, Emanuele Calaiò, Marco Canciani, Monica Caprini, Jacopo Maurizio Colombo, Lucia Conte, Daniele Conti, Andrea Cossu, Neri Cresci, Giovanni De Simone, Simone Di Battista, Emiliano Donninelli, Antonio D’Ottavio, Filippo Fabbro, Sergio Floccari, Maria Antonietta Pia Foti, Michele Franco, Roberto Franzese, Giorgio Gagliardi, Attilio Gementi, Christian Maggio, Matteo Mariani, Giandomenico Mesto, Luca Ferdinando Pacitto, Ivan Pelizzoli, Alessandro Salvoro, Elvio Sanna, Marcello Sansonetti, Piergiuseppe Sapio, Stefano Scardala, Biagio Seno, Ferdinando Sforzini, Marco Storari, Gianluigi Toscano, Domenico Vassallo, Marco Zwingauer.