Mercato Napoli, cena Lotito-De Laurentiis: due nomi sul piatto

Il Napoli e la Lazio potrebbero essere protagoniste di importanti trattative di scambio in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da lalaziosiamonoi.it, i presidenti De Laurentiis e Lotito avrebbero organizzato una cena nel cuore di Napoli per discutere di calciomercato.

Sono diversi i calciatori che stuzzicano le dirigenze dei due club. Il patron biancoceleste, innanzitutto, avrebbe messo gli occhi su Dries Mertens. Il calciatore belga è in scadenza di contratto con il Napoli e Lotito avrebbe chiesto ad ADL se ci fosse o meno l’intenzione di proporre il rinnovo al Ciro di Spalletti.

FOTO: Imago – Calciomercato Napoli Luis Alberto

Luis Alberto al posto di Zielinski?

L’altro nome sul taccuino sarebbe quello di Andrea Petagna che in estate potrebbe lasciare Napoli. L’attaccante azzurro non ha esattamente le caratteristiche ricercate da Sarri, ma può essere un profilo conveniente nel rapporto qualità-prezzo. Inoltre conosce molto bene il campionato italiano e il tecnico laziale ha chiesto giocatori pronti per essere gettati nella mischia anche a partita in corso.

La punta ex Spal, che al Napoli riveste il ruolo di rincalzo, potrebbe diventare una pedina di scambio per arrivare a Luis Alberto. Il numero 10 della Lazio sarebbe il sostituto ideale di Piotr Zielinski. Quest’ultimo sta deludendo le aspettative e potrebbe finire sul mercato dopo aver inanellato una lunga serie di opache prestazioni.

De Laurentiis, però, sarebbe disposto ad offrire fino a 20 milioni di euro, motivo per cui Petagna potrebbe rappresentare una carta utile per il club partenopeo al fine di chiudere la trattativa.