Spalletti in dubbio? Le ultime sul futuro del tecnico azzurro

Due delusioni consecutive al Maradona e l’allontanamento del sogno scudetto, che ridimensiona le ambizioni della squadra e dei tifosi. Adesso l’obiettivo è difendere la zona Champions League e consolidare il terzo posto in classifica.

FOTO: Getty Images, Spalletti

A questo proposito, ieri c’è stato un summit al Britannique tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, ma il futuro dell’allenatore azzurro non è in bilico. Come scritto sull’edizione odierna de Il Mattino, infatti, Spalletti ha un contratto di un altro anno più opzione, da esercitare entro il 30 aprile 2023, per un ulteriore anno.

Tra i due, inoltre, c’è feeling, perché il tecnico toscano è la perfetta tipologia di allenatore per il patron del Napoli: non si intromette nelle scelte aziendali e non crea muri. Il Presidente del club partenopeo, quindi, non ha alcuna intenzione di sciogliere l’accordo prima del tempo, soprattutto con il Napoli ancora in zona Champions.