Spalletti a colloquio con De Laurentiis: il retroscena prima dell’allenamento

Il Napoli, dopo il pareggio in casa con la Roma di Josè Mourinho, si allena per volare in terra toscana ed affrontare l’Empoli. La delusione per i punti persi con i giallorossi è stata tanta, ma ora c’è bisogno di ritrovare gli equilibri e conquistare tutti i punti a disposizione da adesso fino alla fine del campionato.

FOTO: Imago, Spalletti e De Laurentiis

In questo discorso si è inserito anche il Presidente del club azzurro, che ieri, prima dell’allenamento, ha incontrato il tecnico Luciano Spalletti. A raccontarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla anche di una differenza di vedute tra i due che fino al pareggio con la Roma non era mai stata evidenziata.

Come detto dall’allenatore nel post partita, infatti, De Laurentiis non condivide le sue idee sui cambi e sulle tempistiche in cui vengono effettuate le sostituzioni.

Ieri mattina De Laurentiis e Spalletti si sono incontrati all’hotel Britannique per parlare del momento che sta vivendo il Napoli, del sogno scudetto e soprattutto dell’importanza di restare in zona Champions League.