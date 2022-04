Calciomercato Napoli, azzurri su Thiago Silva? Arriva la risposta di Di Marzio

Nel corso della trasmissione Calcio, Amore e Fantasia, in onda su Piuenne, è intervenuto in videocall il giornalista di Sky esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Egli, dopo aver presentato il mini torneo fra squadre giovanili che si svolgerà in 3 giorni fra il 23 e il 25 aprile in onore del defunto padre Gianni Di Marzio, ha risposto a qualche domanda degli ospiti in studio in tema calciomercato.

Foto: Getty Images- Thiago Silva

Thiago Silva al Napoli, arriva la smentita in diretta da Di Marzio

In studio, il produttore della trasmissione Tommy Esposito ha lanciato una clamorosa voce di mercato: egli ha infatti rivelato di essere venuto a conoscenza del fatto che Thiago Silva abbia chiesto informazioni relative a Napoli al suo compagno di squadra e ex giocatore azzurro Jorginho.

Di Marzio ha però smentito questa notizia, che ha trovato piuttosto in contrasto rispetto alle politiche societarie della società azzurra. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Thiago Silva-Napoli? Conoscendo determinati meccanismi all’interno del club, lo escluderei. Di solito il presidente De Laurentiis non prende giocatori di una certa età, sembrerebbe strano anche considerando i limiti di ingaggio dato che il brasiliano non prende poco”.