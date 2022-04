Rrahmani: “Il sogno scudetto si è complicato, ma il nostro obiettivo primario è vicino”

Al termine della partita pareggiata al Maradona contro la Roma, il difensore del Napoli Amir Rrahmani, è intervenuto in mixed zone. Di seguito quanto evidenziato:

Le parole di Rrahmani

“Non siamo riusciti a mantenere il possesso palla e a fare il 2-0 quando la Roma ha cominciato a metterci pressione nel secondo tempo. Il sentimento che proviamo adesso? Noi dobbiamo pensare che il nostro obiettivo primario, cioè la Champions, è vicino. Il primo posto era un sogno per noi che adesso è diventato più difficile. Ma ci sono ancora cinque partite e dobbiamo provare a vincerle tutte”.

“Gol della Roma? Un’azione rapida in cui c’erano tanti giocatori della Roma in attacco e uno di loro è rimasto libero in una zona del campo arrivando a concludere e segnare”.