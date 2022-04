Napoli, la differenza tra casa e trasferta è preoccupante: le classifiche a confronto

Con il pareggio contro la Roma (arrivato 8 giorni dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina), il Napoli di Spalletti ha confermato la sua difficoltà a far punti tra le mura amiche.

Che quest’anno il Maradona non fosse esattamente un fortino si era già percepito da un po’: si pensino, ad esempio, alle sconfitte di dicembre contro Empoli e Spezia. Sono solo 30, infatti, i punti totalizzati in casa dagli azzurri nel corso di questa stagione.

Se si considerassero unicamente le gare giocate all’ombra del Vesuvio, ad oggi la situazione di classifica del Napoli apparirebbe preoccupante: settimo posto, fuori dall’Europa e a pochissimi punti di distanza da Verona, Torino ed Udinese. Cinque sconfitte e tre pareggi (nove vittorie) sono troppe per una squadra che punta a vincere lo scudetto.

Napoli Roma

Trend inverso, invece, per quanto riguarda i match giocati in trasferta: con 37 punti totali, gli uomini di Spalletti sarebbero addirittura primi in classifica, a pari punti con il Milan. In trasferta, infatti, gli azzurri hanno vinto undici partite, pareggiate quattro e persa solo una a San Siro contro l’Inter.

Un andamento atipico per una squadra che storicamente ha fatto del suo stadio e del calore del proprio pubblico uno dei suoi principali punti di forza.