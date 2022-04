De Maggio non ci sta: “Spalletti non è intoccabile! Perché succedeva con Gattuso e adesso no?”

Valter De Maggio, noto giornalista, ha parlato di Luciano Spalletti in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la sua trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Spalletti Gattuso De Maggio

Le parole di De Maggio

“Abbiamo osannato Spalletti da agosto fino ad aprile, ma ieri ha sbagliato tutti i cambi! Non è che Gattuso era il brutto anatroccolo e poteva essere criticato per ogni cosa e Spalletti invece è intoccabile: no, non funziona così!”.

“Spalletti è un allenatore come gli altri, è l’allenatore del Napoli che è una squadra importante, per cui è giusto che venga criticato quando se lo merita. Gattuso è stato bastonato per tutta la stagione scorsa anche quando non lo meritava. Spalletti non è intoccabile, non è esonerato dalle critiche”.