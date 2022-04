Perché ha vinto solo in Russia: Il Giornale punta il dito contro Spalletti!

L’edizione odierna de Il Giornale dedica un ritratto all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sottolineando come sia considerato un tecnico di grande impatto, ma poco vincente in carriera. Inoltre viene raccontato un aneddoto circa la sua esperienza in Russia, quando vince il campionato alla guida dello Zenit San Pietroburgo.

FOTO: Getty – Spalletti Napoli

“Superbo? Presuntuoso? No, no, autostima esagerata? Boh! Comunque in Italia poco – si legge su Il Giornale –, un paio di coppe nazionali e una Supercoppa con la Roma, meglio a San Pietroburgo con lo Zenit, campionati, coppe e supercoppa di Russia, sempre con una riga di simpatici detrattori sulle spalle che tenta di sopportare: lì ha funzionato perché il traduttore certi arzigogoli non li capiva e durante le sue pause sorrideva, così tutto per un po’ è filato liscio“.