Cresce il valore di Osimhen, 70 milioni non bastano: quanto chiederà il Napoli per la cessione

Uno dei duelli che rendono particolarmente affascinante Napoli–Roma sarà quello a distanza tra i due bomber: da una parte Victor Osimhen e dell’altra Tammy Abraham. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma in particolare sul centravanti nigeriano sottolineando come le sue prestazioni abbiano già fatto innalzare il valore del suo cartellino.

Anche l’inchiesta plusvalenze ha confermato come il valore di 70 milioni per l’attaccante ex Lille non fosse eccessivo. Il Napoli ha speso circa 50 milioni cash più 4 giocatori valutati complessivamente circa 20 milioni di euro: cifre importanti, eppure – soprattutto in Premier League – non mancano estimatori.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Osimhen piace in Premier League: il Napoli stabilisce il prezzo

Sulla rosea si legge come in estate potrebbero arrivare offerte importanti sul tavolo di De Laurentiis per l’acquisto di Osimhen. Il presidente ascolterà le proposte, ma ha una convinzione: il valore economico di Osimhen è ulteriormente cresciuto in questi due anni, per cui non tratterà la sua vendita per meno di 100 milioni di euro.